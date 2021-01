Adam Niedzielski i Joanna Scheuring-Wielgus gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej opublikował w środę uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Krótko potem wyrok TK opublikowało Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że zaostrzone prawo aborcyjne weszło w życie.

Do tej pory ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Teraz przepisy dopuszczają możliwość przerywania ciąży tylko wtedy, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu.

Tymczasem w czwartek odbędzie się konferencja prasowa, podczas której rząd przedstawi zasady bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywać od 1 lutego. Przypomnijmy, obecne obostrzenia obowiązują od 28 grudnia. Najpierw rząd zaplanował je do 17 stycznia, ale później przedłużył o kolejne dwa tygodnie - do końca stycznia. Jedyna zmiana dotyczyła szkół. Po feriach do nauki stacjonarnej wróciły dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Starsze roczniki nadal uczą się w formie zdalnej.