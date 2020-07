Adam Bodnar zostanie na dłużej?

By usunąć ze stanowiska Adama Bodnara, PiS musiał zaplanować następne posiedzenie Sejmu na drugą połowę sierpnia. Jak donosi "Rzeczpospolita", partia rządząca nie uwzględniła terminu wyboru następcy RPO w harmonogramie posiedzeń Sejmu na drugie półrocze.

Adam Bodnar zostanie RPO na dłużej

Wśród zaplanowanych punktów trwającego posiedzenia Sejmu zabrakło wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Oznacza to, że posłowie nie zajmą się tym tematem aż do następnego posiedzenia, które zaplanowano na 16 i 17 września.

Kadencja Adama Bodnara kończy się 9 września. Jak czytamy, w PiS najwyraźniej ktoś przeoczył fakt, że zgłoszeń kandydatów na to stanowisko można dokonać najpóźniej na 30 dni przed końcem kadencji, czyli do 10 sierpnia. W tej sytuacji, by Bodnar ustąpił z urzędu 9 września, kolejne posiedzenie musiałoby się odbyć w drugiej połowie sierpnia.