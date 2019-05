Adam Bodnar: "nieprzedawnienie przestępstw pedofilii zgodne z Konstytucją"

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera nowelizację prawa dot. nieprzedawnienia przestępstw pedofilskich. Adam Bodnar stwierdza w wydanym w środę komunikacie, że taki zapis nie stoi w sprzeczności z Konstytucją. To kolejny głos po emisji filmu "Tylko nie mów nikomu", który obnażył przypadki pedofilii w polskim Kościele.

Rzecznik zwrócił uwagę, że przepis dot. przedawnienia ścigania takich przestępstw wynika wyłącznie z prawa karnego. Natomiast Ustawa Zasadnicza "nie wprowadza obowiązku stosowania przedawnienia, nie daje też nikomu prawa do przedawnienia" - stwierdził Adam Bodnar.

Adam Bodnar uzasadnił także możliwość rezygnacji z przedawnienia ścigania pedofilii. Według Bodnara "rozwiązanie to może znajdować szczególne uzasadnienie właśnie w odniesieniu do czynów pedofilskich, w przypadku których złożenie zawiadomienia do organów ścigania często wymaga od pokrzywdzonego nie tylko uzyskania pełnoletniości, ale także pełnej umysłowej dojrzałości".