Adam Bielecki: Mackiewicz i Revol zdobyli Nanga Parbat

Jak poinformował Adam Bielecki, Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz zdobyli Nanga Parbat. - Kryzys zaczął się na wierzchołku - powiedział himalaista, który brał udział w akcji ratunkowej.



Jak mówił w rozmowie z TVN24 Adam Bielecki, Elisabeth Revol na szczycie zorientowała się, że Tomasz Mackiewicz jest w kiepskim stanie i ma problemy ze wzokiem.- Kryzys zaczął się na wierzchołku, trzeba znać specyfikę sportu, by to zrozumieć. Wspinając się, byli zamknięci we własnym świecie - mówił.