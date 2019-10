Adam Bielan ujawnia termin powołania nowego rządu. "Najpóźniej za cztery tygodnie"

- Jesteśmy na etapie formowania rządu - mówi polityk Porozumienia. - Musimy poczekać dwa, trzy tygodnie, może cztery tygodnie na zakończenie dyskusji - przyznaje Bielan.

Czy może chodzić o powrót Ministerstwa Skarbu zlikwidowanego w poprzedniej kadencji? Jarosław Kaczyński, ale też szereg ministrów nie ukrywało, że chcielibyśmy wrócić do tej koncepcji. Koncepcja po likwidacji przekazania spółek do poszczególnych resortów wzmocniła resortowość rządu, silosowość, brak współpracy między poszczególnymi resortami. My chcemy to zmienić budując silny ośrodek w ramach KPRM - stwierdził europoseł PiS w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.