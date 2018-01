Adam Andruszkiewicz: Polska jest ostoją tolerancji

Poseł Wolnych i Solidarnych Adam Andruszkiewicz potępił atak na ciemnoskórą nastolatkę w Warszawie. Podkreślił jednak, że rasizm w Polsce nie jest powodem do niepokojów. - Myślę (...), że Polska w porównaniu do państw Zachodu jest ostoją tolerancji - ocenił na łamach portalu wPolityce.pl. Skomentował również problemy byłej posłanki PO Ligii Krajewskiej, której prokuratura postawiła zarzuty.

Adam Andruszkiewicz uważa, że Polska jest w porównaniu do innych krajów "ostoją tolerancji" (Agencja Gazeta, Fot: Maciej Onufryjuk)

Adam Andruszkiewicz powiedział, że nie dziwią go zarzuty postawione Krajewskiej. - Platforma Obywatelska to partia patologiczna. Pod jej rządami okradano Polaków - stwierdził. Jego zdaniem wtedy właśnie wytworzyły się "rozmaite układy", przez co nie brakuje posłów PO powiązanych z różnymi aferami.

Nie ukrywał też radości, że polskie służby zaczęły zajmować się oszustwami polityków związanych z poprzednią władzą. Jak mówił: - Na skazywanie polityków czekają Polacy.

Polska jest ostoją tolerancji

Poseł WiS zdecydowanie skrytykował ataki na tle rasistowskim, do których dochodzi w naszym kraju. - Każdy taki atak należy potępić - powiedział. Jak dodał, każdy może mieć swoje poglądy, nie godzić się na przyjmowanie muzułmańskich imigrantów, jednak to nie może prowadzić do przemocy.

Jednocześnie zaznaczył, że skala rasistowskich ataków w naszym kraju jest nieporównywalna do tej w innych europejskich krajach. - Myślę jednak, że Polska w porównaniu do państw Zachodu jest ostoją tolerancji. Tam częściej dochodzi do ataków na tle rasistowskim. I to nie tylko ze strony rodowitych Europejczyków. Rasistowskich ataków dopuszczają się też przybysze - ocenił.

Podkreślił jednak, że jego zdaniem rasitowskie zachowania należy zwalczać, a człowieka nie powinno oceniać się po kolorze skóry: - To nie jest polskie i chrześcijańskie podejście.

