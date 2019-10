Abu Bakr al-Bagdadi z ISIS nie żyje. Donald Trump publikuje zdjęcie psa, który wziął udział w trudnej akcji

Prezydent USA opublikował zdjęcie psa, który wziął udział w akcji schwytania lidera ISIS Abu Bakr al-Bagdadiego. "Wykonał świetną robotę" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Lider ISIS Abu Bakr al-Bagdadi zginął podczas operacji USA w Syrii. Do akcji doszło z soboty na niedzielę. Osaczony lider ISIS wysadził się w powietrze pasem szahida. Wszystko wskazuje na to, że Abu Bakr al-Bagdadi przed śmiercią widział psy z noktowizorami pędzące za nim tunelem.

Podczas operacji prawie nikt nie zginął ani nie został ranny ze strony amerykańskiej. Wyjątek stanowił bojowy pies, który brał udział w akcji. - Nasz K-9, jak go zwą, ja nazywam go po prostu psem – pięknym, utalentowanym psem – został ranny i zabrany z powrotem do domu - powiedział prezydent USA Donald Trump po śmierci Abu Bakr al-Bagdadiego. Teraz opublikował zdjęcie zwierzęcia, który wziął udział w trudnej akcji.