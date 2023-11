Absurdalny artykuł Miedwiediewa. Pisze o "upadku polskiej państwowości"

Grozi III wojną światową

Bliski współpracownik Władimira Putina w swoim absurdalnym wywodzie, porównuje obecną strategię Polski do "strategii III Rzeszy w przededniu II wojny światowej". Zarzuca, że Polska "zamierza przejąć ziemie zachodniej Ukrainy". Tezy te oczywiście wielokrotnie były odrzucane przez polskich polityków. A sam Miedwiediew cynicznie nie zauważa, że to Rosja napadła na Ukrainę i to Rosja działa właśnie tak jak III Rzesza.