Abp Wojciech Polak twardo o przychylności rządzących wobec księży. "To związek, który nie służy Kościołowi"

- Księża nie różnią się od ludzi i też bywają odporni na słowne zachęty - twierdzi prymas Polski. Abp Wojciech Polak uważa, że politykowanie podczas kazań, to "duża strata i szkoda". I ujawnia, że nie zawsze znajduje "jeden głos z grupami pro-life".

Aborcja jest kością niezgody. Sposób, by jej zapobiec, budzi kontrowersje nawet wewnątrz Kościoła

- To duża strata i szkoda, tym bardziej, że najczęściej jest to jedyny kontakt wiernego ze słowem Bożym i możliwością jego wyjaśnienia. - uznał. I dodał że jego upomnienia, by duchowni bardziej przykładali się do kazań, nie zawsze skutkują.