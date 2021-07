Abp Stanisław Gądecki o pandemii. Apeluje do Polaków

"Mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii" - stwierdził abp Gądecki.