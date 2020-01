Abp Marek Jędraszewski został Człowiekiem Roku Klubów "Gazety Polskiej"

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski został wybrany na Człowieka Roku Klubów "Gazety Polskiej. "Nie obawia się zła nazwać złem" - tak uzasadniono to wyróżnienie. W ubiegłym roku hierarcha zasłynął wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami, m.in. na temat LGBT i Grety Thunberg.

"Herb arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w barwach pól tarczy herbowej nawiązuje do trzech cnót teologalnych: Wiary, Nadziei i Miłości. Wszyscy, którzy Go znają, którzy z Nim rozmawiali, wiedzą, że to człowiek niezwykłej Wiary, który daje Nadzieję i roztacza wokół swojej osoby niezwykłą Miłość do ludzi. To skromny kapłan bezgranicznie oddany Chrystusowi i Kościołowi" - napisał w uzasadnieniu Ryszard Kapuściński, prezes klubów "Gazety Polskiej".