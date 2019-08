Abp Marek Jędraszewski: ukazuje się człowieka jako istotę seksualną

- Walczy się dziś z człowiekiem wmawiając mu, że jest wolny; walczy się z jego osobową godnością, ukazując go jako istotę, która żyje tylko i wyłącznie seksem i to w najprzeróżniejszych, odbiegających od ludzkiej natury konfiguracjach - mówił podczas nabożeństwa w Myślenicach abp Marek Jędraszewski.

Homilię wygłosił krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski. Duchowny przypomniał o licznych koronacjach obrazów Matki Boskiej w Polsce w latach 60. Według niego wpisało się to w doświadczenie wspólnoty, który zmagał się z "ateistycznym systemem komunistycznym" oraz "uciekał się pod szczególną opiekę Matki Bożej".

Jędraszewski dodał, że "jeżeli odrzuca się Boga, idą za tym groźne konsekwencje odnoszące się do człowieka". - Walczy się dzisiaj z człowiekiem wmawiając mu, że jest wolny; walczy się z jego osobową godnością, ukazując go jako istotę, która żyje tylko i wyłącznie seksem i to w najprzeróżniejszych, odbiegających od ludzkiej natury konfiguracjach. Walczy się także z małżeństwem i rodziną. Zwłaszcza z małżeństwem, które traktowane jest jako przejaw walki i ucisku kobiety przez mężczyznę. Nowa forma walki klas – stwierdził duchowny.