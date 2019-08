Abp Marek Jędraszewski nie odpuszcza. Skomentował słowa o "tęczowej zarazie"

- Gdyby Jezus zobaczył idący tzw. marsz równości, z pewnością zapłakałby nad jego uczestnikami, a jednocześnie wezwałby ich do nawrócenia - stwierdził na antenie Radia Maryja abp Marek Jędraszewski. Krakowski metropolita tłumaczył się także z czwartkowej homilii podczas nabożeństwa w Bazylice Mariackiej.

Arcybiskup Jędraszewski podczas wywiadu nawiązał także do Marszu Równości w Białymstoku. Przyznał, że gdyby Jezus zobaczył taki pochód z Podlasia, to by zapłakał nad jego uczestnikami. - Płakałby, upominał i wołał o to, aby się nawrócili – dla ich dobra, dla dobra ich dzieci, dla dobra ich przyszłości - wyznał duchowny.