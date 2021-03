Abp Marek Jędraszewski o apostazji w krakowskim Kościele. Podał dane

- Proszę was, róbcie wszystko, aby ten dramatyczny akt odejścia był jednocześnie pierwszym dniem powrotu, bo Kościół jest miłującą matką, bo Kościół to jest także ten ojciec czekający na powrót marnotrawnego syna, gotów wybiec na spotkanie. To jest Kościół, którego macie być pokornymi świadkami - mówił abp Marek Jędraszewski.