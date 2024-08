Jędraszewski się nie zatrzymuje. Potężne uderzenie w Tuska i jego ekipę

Podczas homilii abp Jędraszewski przypomniał, że w 1950 r. papież Pius XII ogłosił jako dogmat, iż Maryja "po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej". - To było zaledwie pięć lat po zakończeniu najbardziej krwawej i okrutnej w dziejach ludzkości II wojny światowej. Podczas niej ludzkość doznała ogromu okrucieństw i przemocy; zwłaszcza my, Polacy, ponieśliśmy prawdziwą hekatombę. W tym czasie doszło do niesłychanego bezczeszczenia ludzkiego ciała. (…) Ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej z duszą i ciałem do nieba, (…) Pius XII chciał pokazać, (…) że ludzkie ciało jest święte od chwili poczęcia i nie tylko do chwili śmierci naturalnej. Musi być z czcią pochowane, bo to ciało istoty stworzonej na Boży obraz - powiedział.