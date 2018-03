Abp Gądecki: Kościół nie stoi po niczyjej stronie. "Mamy troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi"

- Rolą księży nie jest stanie po stronie prawicy, lewicy ani centrum. Stoimy po stronie bożej, a rolą katolików świeckich jest mądre zaangażowanie w działalność polityczną - podkreślił abp Stanisław Gądecki podczas zebrania.



- Kapłani są przeznaczeni do tego, żeby dbać o życie wieczne wszystkich, niezależnie od tego, do jakiej partii politycznej należą - tłumaczy abp podczas trwającego 378. Zebrania Plenarnego KEP. - Mamy troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi. Dlatego zadaniem kapłanów nie jest angażowanie się w życie polityczne, a w szczególności życia partyjne - podkreśla.

- Do odrodzenia się państwa przyczyniła się działalność rzeszy duchowieństwa. To była i działalność parlamentarna, i gospodarczo-ekonomiczna, i prospołeczna - ocenił abp Gądecki. - Wtedy, kiedy poza ziemiaństwem nie było prawie inteligencji, to właśnie duchowieństwo dźwigało w dużej mierze ciężar odpowiedzialności za walkę o niepodległość Polski - mówi.