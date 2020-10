Aborcja w Polsce. Trzaskowski: "Doskonale rozumiem te emocje"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wziął udział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Polityk został zapytany, czy jako gospodarz miasta sympatyzuje z manifestantami i czy zgadza się z treścią wulgarnych transparentów, które pojawiły się przed domem Jarosława Kaczyńskiego . Trzaskowski odpowiedział, że rozumie emocje protujących w całej Polsce, ponieważ on sam też jest wzburzony. Dodał, że treść transparentu nie ma na celu "zyskania niczyjej sympatii", a jedynie wyraża złość na wyrok "pseudotrybunału".

- Tchórzostwo rządzących, którzy nie mieli odwagi przeprowadzić głosowania w Sejmie i dlatego zlecili to zadanie "pseudotrybunałowi" jest czymś niebywałym - mówił Trzaskowski. Polityk podkreślił, że czas jaki Trybunał Konstytucyjny wybrał na ogłoszenie tej decyzji jest nieprzypadkowy, ponieważ ma ona odwrócić uwagę od niekompetencji rządzących w zwalczaniu epidemii koronawirusa .

Aborcja w Polsce. Rymanowski: "Czy można zabijać w majestacie prawa?"

Trzaskowski odpowiedział, że to nie jest czas na polemikę z jakimkolwiek profesorem. - Prawo wprowadzone przez PiS jest po prostu nieludzkie. Oznacza ono, że kobieta zostanie zmuszona do urodzenia dziecka, które prawdopodobnie kilka godzin lub dni po przyjściu na świat po prostu umrze - tłumaczył polityk.

Koronawirus. Jak samorządy współpracują z rządem?

Polityk został także zapytany, o to jak ocenia współpracę z rządem w ramach walki z koronawirusem. Trzaskowski zapewnił, że jest gotowy do współpracy z rządem, ale jest ona trudna, ze względu na to, że premier nie kontaktuje się z gospodarzami miast.