Aborcja w Polsce pod lupą PE. Mocne słowa Mazurek

Aborcja w Polsce przed PE. "Najważniejszą wartością jest życie"

Teraz sprawa aborcji w Polsce trafiła do Parlamentu Europejskiego, który zajmuje się rezolucją ws. "faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce".

W obronie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wystąpiła w PE m.in. Beata Mazurek z PiS. - Prawo do życia to jedno z fundamentalnych praw obywatelskich; w tej izbie dużo się mówi o obronie wartości, o obronie praw podstawowych; najważniejszą wartością jest życie - tłumaczyła Mazurek.

Jak zaznaczyła, europarlamentarzyści mają szansę na to, by stanąć po stronie życia. - Dziś staniejmy w jego obronie, obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą. O naszym człowieczeństwie świadczy przede wszystkim to, jak dbamy o nasze społeczeństwo (...). Człowiek jest człowiekiem i nie zmienia to faktu, czy ma 80, 50, czy 15 lat, bądź szykuje się do przyjścia na świat - dodała Beata Mazurek podczas debaty w PE.