Strajk Kobiet. Będzie wspólna rezolucja PE popierająca protesty w Polsce

EPL podpisze się pod projektem Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa do aborcji w Polsce - poinformowało we wtorek radio RMF FM. Po chwilowych perturbacjach eurodeputowanym udało się dojść do porozumienia. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w czwartek.

Strajk Kobiet. Będzie wspólna rezolucja PE popierająca protesty w Polsce (Getty Images)