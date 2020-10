Aborcja. Rzecznik Praw Dziecka o orzeczeniu TK

Aborcja. Mikołaj Pawlak zadowolony

Pawlak stwierdził, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego budzi jego zadowolenie. - Nie może być mowy o jakichkolwiek innych prawach, jeżeli nie mamy zapewnionego prawa do życia - powiedział w rozmowie z PR. - Jestem zadowolony z tego, że faktycznie chronimy życie - dodał.

Rzecznik Praw Dziecka mówił również o konieczności zapewnienia godnych warunków życia dzieciom, które urodzą się z wadami wrodzonymi. - Musimy chronić teraz to życie, które często będzie nie pełnosprawne. Te dzieci będą się rodziły z dolegliwościami różnymi. Musimy cały system zmodernizować i unowocześniać, żeby wypełniać kolejne normy konwencyjne. Konwencja o prawach dzieci, prawo do rehabilitacji, prawo do godnego życia na tyle, na ile można tym dzieciom, tym rodzinom, tym mamom zapewnić - mówił Pawlak.