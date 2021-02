Aborcja po wyroku TK. Kamil Bortniczuk liczy na poparcie opozycji

- Pojawienie się wypowiedzi w trendach i innych zestawieniach to powód do radości. Jednak ja nigdzie nie użyłem w tej rozmowie słowa "dożywocie", to redaktor prowadzący chciał ode mnie uzyskać taką deklarację - bronił się w TVP1 poseł Porozumienia. Były wiceminister funduszy i polityki regionalnej tłumaczył, że chodziło mu o kwestię usunięcia ciąży w przypadkach dziedziczenia majątku i określił to jako "czyn z niskich pobudek podobny do morderstwa".