Aborcja. Ewa Kopacz: Jarosław Kaczyński zgotował piekło kobietom

Ewa Kopacz w rozmowie z TVN24 komentowała październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że gremium stwierdziło, że aborcja ze względu na letalną wadę płodu jest niezgodne z Konstytucją RP . - Jarosław Kaczyński zgotował piekło polskim kobietom tu na Ziemi. Nie ma edukacji seksualnej, jedynie 30 proc. Polek ma dostęp do antykoncepcji, dalej mamy wysoką śmiertelność na raka szyjki macicy, szczepionka na HPV nadal nie jest refundowana - wyliczała Ewa Kopacz.

- Jarosław Kaczyński nie lubi kobiet, on pewnie się ich boi. Ale nie wziął pod uwagę, że Polkami nie można manipulować, że one sobie cenią wolność wyboru. A tą decyzją TK zmusił je do heroizmu - oceniła była premier.