A1. Wypadek ciężarówek. Na jezdni paczki pocztowe i ubrania

Jak relacjonował dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, do wypadku doszło w okolicach miejscowości Dąbrówka w powiecie włocławskim. Z jednego z samochodów ciężarowych wysypał się ładunek. Były to przesyłki kurierskie i ubrania. Inne ładunki to bloki betonowe oraz materiały do budowy cyrku.