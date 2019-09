98-letni Polak poprosił o pomoc premiera Mateusza Morawieckiego. Obraziła go niemiecka telewizja

98-letni były więzień obozu Auschwitz podał do sądu niemiecką stację ZDF za to, że użyła sformułowania "polskie obozy zagłady". Mimo wyroku sądu telewizja nie chce przeprosić Polaka, dlatego poprosił on o pomoc premiera Mateusza Morawieckiego.

Były więzień Auschwitz Karol Tendera (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

- Wsparcie rządu, pana premiera na gruncie dyplomatycznym może pomóc. Liczymy na stanowcze działanie polskich władz, by łatwiej było nam dochodzić naszych racji w kwestii używania sformułowania "polskie obozy zagłady" – mówi Wirtualnej Polsce mec. Lech Obara, pełnomocnik Karola Tendery.

Były więzień Auschwitz wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego za pośrednictwem posłanki PiS Iwony Arent. – Widać, że już coś się ruszyło. Nacisk podziałał, ponieważ niemiecka telewizja ZDF wycofała skargę kasacyjną z Sądu Najwyższego – mówi Obara.

Sąd Apelacyjny w Krakowie już w 2016 r. nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie przeprosin dla Karola Tendery za użycie w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku sformułowania "polskie obozy zagłady". Stacja ZDF do tej pory nie wywiązała się z wyroku. Dlatego były więzień Auschwitz poprosił o pomoc premiera.

We wtorek Sąd Najwyższy poinformował, że telewizja ZDF wycofała skargę kasacyjną od wyroku krakowskiego sądu. Oznacza to, że prawomocny wyrok, który zapadł w drugiej instancji, jest ostateczny. Zapytaliśmy Kancelarię Premiera o to, czy odpowie na apel Karola Tendery. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

