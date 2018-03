9-latek został pogryziony przez psa. By uratować jego rękę, lekarze wszyli mu ją w brzuch

9-letniemu Gracjanowi groziła amputacja, jednak dzięki nietypowemu zabiegowi lekarze ocalili jego rękę. Teraz chłopca czeka seria zabiegów i rehabilitacja.

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w styczniu we wsi pod Paradyżem (woj. łódzkie). Bawiącego się na podwórku chłopca zaatakował owczarek niemiecki. Pies chwycił go za rękę i ciągnął kilkadziesiąt metrów po ziemi. Jak opisuje rodzina Gracjana, "z ręki została tylko kość".

- Odsłonięcie kości na działanie środowiska zewnętrznego nieuchronnie prowadzi do zaburzenia ukrwienia, a w rezultacie do zakażenia, a to jest bardzo ciężkim stanem. Trudnym do leczenia zachowawczego, które daje niepewny wynik - powiedział dr Tobiasz Szajerka ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Ręka pozostała przyszyta do jamy brzusznej przez 3 tygodnie. Ze względu na rozległość ubytków, chłopiec nie ma czucia po stronie grzbietowej dłoni i palców. Według lekarzy, szanse na to, że je odzyska są niewielkie. Podejmą jednak działania, by Gracjan mógł prostować palce i nadgarstek.