9-latek wielokrotnie zgwałcony. Za zgodą matki

Niemiecka policja zatrzymała osiem osób zamieszanych w wykorzystywanie seksualne 9-latka z Fryburga. Śledztwo toczy się przeciwko matce chłopca, która za pieniądze oferowała go mężczyznom.

Dramat dziecka rozegrał się we Fryburgu Bryzgowijskim, w południowo-zachodnich Niemczech. Zatrzymane osoby to nie tylko Niemcy, Szwajcar i Hiszpan. O współudział w przestępstwie podejrzany jest 37-letni partner matki chłopca. Obojgu zarzuca się, że wspólnie dopuszczali się molestowania seksualnego tego dziecka i oferowania go innym mężczyznom - poinformowała w czwartek prokuratura we Fryburgu, cytowana przez rmf24.pl.