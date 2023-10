82-letni pieszy potrącony. Zmarł na drodze

Do wypadku doszło 9 października ok. godziny 19 na ulicy Kaliskiej w Koźminku pod Kaliszem. Prowadzący samochód potrącił 82-letniego mężczyznę, który znajdował się przy krawędzi jezdni. Reanimacja poszkodowanego trwała kilkadziesiąt minut. Niestety nie udało się go uratować. Wstępne badania wykazały, że kierowca był trzeźwy