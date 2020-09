81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Andrzej Duda na Westerplatte

Prezydent tłumaczył, że jest na Westerplatte z wielu przyczyn. - Po pierwsze, po wielu latach, ta uroczystość jest organizowana przez władze państwowe. Głównym gospodarzem jest minister obrony narodowej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych pięknych obchodów. Dziękuję z całego serca ministerstwu, dziękuję Ministerstwu II Wojny Światowej, dziękuję żołnierzom, dziękuję harcerzom, wszystkim wolontariuszom - mówił.

- To bardzo ważny moment, gdyż miałem ten niezwykły zaszczyt, by wręczyć najbliższym bohaterów, którzy tu polegli, certyfikaty potwierdzające odnalezienie, po ponad 80 latach szczątków ich najbliższych - mówił Andrzej Duda.

- Archeolodzy mówili mi, że miejsce, w którym odnaleźli szczątki naszych żołnierzy było zachwaszczone i zaśmiecone. Wierzę, że dzięki troskliwości ekipy Muzeum II Wojny Światowej, to miejsce będzie nie tylko godne, ale też piękne i odwiedzane przez młodzież - podkreślił prezydent podczas swojego przemówienia na Westerplatte.

- To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny; ostrzeżeniem, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły mówił prezydent.