800 tys. dodatkowych przypadków w Wielkiej Brytanii. "To nie są liczby, o które powinniśmy się martwić"

Wielka Brytania odnotowała ponad 800 000 nowych przypadków Omikrona na początku lutego. Wszystko za sprawą zmiany liczenia: po raz pierwszy, ponowne infekcje są dodawane do całościowej liczby infekcji, co spowodowało gwałtowny wzrost statystyk. Badacze podkreślają jednak, że liczba zgonów spada, co sugeruje, że Omikron może być łagodniejszy niż sądzono.