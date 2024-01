800 plus. Wkrótce ruszy nabór wniosków. Resort wyjaśnia zasady

Wniosek o 800 plus. Bez niego ustanie wypłata środków

Jak informuje MRPiPS, wnioski będą dotyczyć okresu od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 r. Nabór potrwa natomiast do 30 czerwca bieżącego roku. Osoby uprawnione do pobierania wsparcia, które do tego czasu nie dopełnią formalności, muszą liczyć się z możliwością jego zawieszenia. Jak informuje resort, "w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy".