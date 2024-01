800 plus nie dla wszystkich? Na forach rodziców wrze

"Fakt" postanowił dowiedzieć się co jest powodem zawirowań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych. Niższe świadczenie wypłacane jest, gdy urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające - przekazało biuro prasowe ZUS. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy rodzic po raz drugi złoży wniosek na to samo dziecko lub w przypadku, gdy wnioski o świadczenie na to samo dziecko złożą rodzice będący np. w trakcie sprawy rozwodowej. ZUS musi wyjaśnić do kogo powinna trafić wypłata. W tych przypadkach urząd wypłaca 500, a nie 800 plus. Jest to działanie zgodne z prawem - donosi "Fakt".