80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Andrzej Duda spotka się z wiceprezydentem USA

Poniedziałek to drugi dzień wizyty wiceprezydenta USA Michaela R. Pence'a w Polsce. Tego dnia odbędzie się jego rozmowa w cztery oczy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Znamy szczegółowy program spotkania.

- Tematy rozmów są naturalne, bo to są relacje polsko-amerykańskie. One dotyczą dzisiaj przede wszystkim kwestii gospodarczych czyli wspólnej energetyki, inwestycji energetycznych, po drugie współpraca wojskowa, wspólne inwestowanie w bezpieczeństwo militarne tego regionu, a tym samym całego NATO i po trzecie są to także kwestie relacji społecznych - tłumaczy Szczerski.