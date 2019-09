80. rocznica II wojny światowej. Prezydent USA Donald Trump: "Wkrótce przyjadę do Polski"

Przywódca Stanów Zjednoczonych zabrał głos w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mówił o Polsce.

"Gratuluję Polsce. To wspaniały kraj i naród. Mamy wielu Polaków w naszym kraju, może nawet 8 milionów. Kochamy naszych polskich przyjaciół. Mam nadzieję, że wkrótce przyjadę do Polski” - w takich słowach miał zwrócić się 1 września do polskiego korespondenta w USA Marka Wałkuskiego prezydent Stanów Zjednoczonych.