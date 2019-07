80-latka zadzwoniła na policję. Zgłosiła uprowadzenie do agencji towarzyskiej

Nietypowa interwencja tarnowskich funkcjonariuszy. W ubiegłym tygodniu odebrali oni telefon od starszej kobiety. Przestraszonym głosem powiadomiła policjantów o swojej sytuacji. Według seniorki została uprowadzona przez porywaczy do agencji towarzyskiej. Prawda była nieco inna...

Tuż przed weekendem 80-latka wyjawiła przez telefon dyżurnemu z Tarnowa, że leży w obcym łóżku. Na dodatek bez ubrania. Według relacji kobiety jej życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Jej zdaniem została porwana do domu publicznego. Funkcjonariusze nabrali jednak podejrzeń co do wiarygodności tych zeznań jeszcze podczas trwania rozmowy.