8-latek bawił się bronią. Nie żyje roczne dziecko

Informacje w tej sprawie przekazał mediom szeryf Escampia County, Chip Simmons. Według jego relacji, ojciec 8-latka zostawił niezabezpieczoną broń w kaburze, a następnie schował ją do szafy. Gdy wyszedł z domu, dziecko znalazło pistolet i zaczęło się z nim bawić – to właśnie wtedy doszło do dwóch, niekontrolowanych wystrzałów.