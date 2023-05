72-latek został rozerwany na strzępy przez około 40 krokodyli. Koszmar w Kambodży

Jak informuje BBC do zdarzenia doszło w piątek w pobliżu miasta Siem Reap. 72-letni Luan Nam próbował wyciągnąć krokodyla z klatki, w której złożył jaja. Ten jednak chwycił w paszczę kij, którego mężczyzna używał do popychania gadów. Hodowca stracił równowagę i wpadł do zagrody, jak powiedział agencji AFP Mey Savry, szef policji w gminie Siem Reap.