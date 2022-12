5G wpłynie na wynik wyborów? Poseł Kukiz’15 apeluje do rządowej instytucji

Nadajniki w lampach i na przystankach

W listopadzie nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa miał zająć się rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. To ostatnia prosta do uchwalenia nowej wersji ustawy o KSC. Przepisy mają określić, na jakich zasadach będzie budowana nowa sieć 5G. W kolejnym kroku przepisy trafią do komisji prawniczej i dalej do Rady Ministrów.