53-latek wpadł do studni. Temperatura jego ciała spadła do 24 stopni

W jednym z gospodarstw na terenie gminy Warta (woj. łódzkie) rolnik wpadł do studni. Udało się do uratować, dzięki szybkiej reakcji brata i sąsiadów.

Mężczyźni zgromadzeni wokół studni, próbowali utrzymać 53-latka liną tak, aby nie utonął. Jeden koniec oplatał dłonie rolnika, z kolei drugi był przyczepiony do ciągnika. W ten sposób poszkodowany był zanurzony w wodzie tylko do połowy, co uratowało mu życie.