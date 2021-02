500 plus

500 plus to nie wszystko. Rząd szykuje kolejne ulgi dla rodzin

Rząd ma wkrótce przedstawić nowe rozwiązania podatkowe dla rodzin. Ma to być kolejne wsparcie po programie 500 plus, który od ponad 6 lat jest comiesięcznym wsparciem dla rodziców. Pomysł ten ma zachęcić młodych do zakładania rodzin.

Rząd przygotowuje kolejne wsparcie dla rodzin Źródło: Getty Images , Fot: NurPhoto