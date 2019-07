500 plus: padł rekord. Wniosek o przyznanie świadczeń w ciągu dwóch dni złożyło milion osób

500 plus: wpłynęła rekordowa liczba wniosków. W dwa dni działania 500+ na każde dziecko, wniosek o przyznanie świadczeń złożyło milion osób.

500 plus – padł rekord

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Borys-Shopa , oświadczyła, że złożono już milion wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus . Taki wynik osiągnięto w ciągu dwóch dni od startu składania wniosków online. Należy zaznaczyć, że urzędnicy z MPiPS namawiali do możliwie szybkiego ubiegania się o wypłatę świadczenia. Osoby, które chcą złożyć wniosek o 500 plus przez internet, mogą to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia 2019 wniosek będzie można złożyć również w formie papierowej.

Wniosek 500 plus – przyznawanie świadczeń

Należy zaznaczyć, ze w przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień, świadczenie zostanie przyznane z równaniem do 1 lipca. Złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie 500 plus od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione (lipiec oraz sierpień). Rodziny, które złożyły wnioski do 1 lipca, mają gwarancję wypłaty pieniędzy do końca maja 2021. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że po rozszerzeniu programu Rodzina 500 plus, wsparcie trafi do około 6,8 mln dzieci, wśród nich będą również osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.