500 plus i 300 plus: złożono ponad 3 miliony wniosków o przyznanie świadczeń z programów PiS

500 plus i 300 plus: złożono 3 miliony podań o przyznanie funduszy w ramach programów PiS „Rodzina 500 Plus” oraz „Dobry Starty”. Podpowiadamy, w jaki sposób należy złożyć wniosek.

500 plus – ile wniosków złożono i jak należy to uczynić?

Do tej pory złożony aż 2,11 min wniosków online o przyznanie pieniędzy w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wiadomo, że im szybciej złożony zostanie wniosek, tym prędzej przelane zostaną pieniądze. Złożenie podań o przyznanie środków do końca września gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem do lipca. Natomiast osoby, które złożą wnioski w późniejszych terminach, nie otrzymają wyrównania za poprzednie miesiące. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca, w którym złożono wniosek. Przypominamy, że wniosek w ramach programu Rodzina 500 Plus można składać od lipca na trzy następujące sposoby: