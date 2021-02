50 nowych samochodów elektrycznych we flocie DPD Polska

DPD Polska rozszerza flotę o 50 nowych pojazdów elektrycznych typu bus, które będą dostarczać przesyłki w centrach dużych i średniej wielkości miast. Jest to największa własna flota e-pojazdów kurierskich na polskim rynku. Pierwsze stacje ładowania samochodów zostały zainstalowane już w Krakowie, Kaliszu, Gdańsku, Warszawie, Toruniu i Częstochowie. Kolejne pojawią się m.in. w Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie i Białymstoku. Rozwijanie alternatywnej floty pojazdów elektrycznych obok wdrażania nowego modelu logistycznego jest ważnym elementem strategii CSR firmy, która ma na celu zminimalizowanie wpływu działalności dystrybucyjnej na środowisko naturalne.

Elektryczne furgony dostosowane są do tras na terenach miejskich. Wyposażone są w silnik elektryczny o mocy 136-koni mechanicznych oraz akumulator o pojemności 35,8 kWh. Ich czas ładowania przy wykorzystaniu klasycznego złącza („gniazdka” – 230V) wynosi ok. 8 godzin.

Tego typu inwestycje są spójne ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu DPDgroup DrivingChangeTM. Międzynarodowa sieć kurierska DPDgroup zobowiązała się do 2025 r. znacząco obniżyć ślad węglowy doręczeń w wybranych europejskich miastach i zmniejszyć emisje o co najmniej 80% w porównaniu z rokiem 2020. W tym celu rozszerzy flotę o 7 000 pojazdów z napędem alternatywnym, zainstaluje 3600 stacji do ładowania, będzie monitorować jakość powietrza w wybranych miastach i uruchomi 80 nowych oddziałów miejskich. Do 2025 roku Grupa zainwestuje łącznie ponad 200 milionów euro, by podnieść jakości życia mieszkańców europejskich miast.

- Rosnący e-commerce i potrzeby dystrybucyjne naszych Klientów oraz utrzymywane ograniczenia w handlu stacjonarnym zwiększają popyt na usługi kurierskie. Coraz więcej kupujemy w sieci i coraz częściej zwracamy do e-sklepu artykuł, który nie spełnił naszych oczekiwań. Świadomi wyzwań związanych ze zmianami klimatu staramy się jednak działać tak, by spełniać oczekiwania konsumentów i jednocześnie maksymalnie ograniczać ślad węglowy . Stąd decyzja o stworzeniu własnej dużej floty samochodów typu „plug-in” – komentuje Łukasz Zembowicz, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu i członek Zarządu DPD Polska.

Zrównoważone inwestycje DPD Polska

W badaniu Barometr E-shopper 2019 zrealizowanym na zlecenie DPDgroup konsumenci jasno wykazali, że oczekują od marek i firm sposobu działania, który jest jak najmniej uciążliwy dla środowiska i społeczności. Rozszerzanie floty pojazdów elektrycznych to odpowiedź na to oczekiwanie, ale nie jedyna decyzja firmy na rzecz minimalizowania wpływu łańcucha logistycznego na otoczenie. DPD inwestuje także w inne rozwiązania usprawniające logistykę miejską, by ograniczyć swój wpływ na życie mieszkańców społeczności.

Sukcesywnie zagęszcza sieć punktów nadań i odbiorów DPD Pickup, której ważnym elementem są DPD Pickup Oddziały Miejskie. Pracujący w nich kurierzy dostarczają przesyłki za pomocą pojazdów nisko lub zero emisyjnych oraz pieszo, co pozwala ograniczyć ruch kołowy w dzielnicach mieszkalnych, biznesowych oraz w centrach miast, co wpisuje się w coraz bardziej widoczny trend zrównoważonej logistyki. DPD Polska dopasowuje także doręczenia do preferencji odbiorcy, co pozwala zwiększyć odsetek doręczeń w pierwszej próbie i tym samym zmniejszyć liczbę powtórnych doręczeń. Aplikacja mojapaczka.dpd.com.pl daje konsumentom możliwość samodzielnego zarządzania przesyłką i ułatwia kontakt z kurierem, dzięki czemu paczka sprawniej i szybciej trafia pod wskazany adres.

DPD Polska od dwóch lat rozwija także model logistyczny polegający na decentralizacji procesów operacyjnych, co ułatwia sortowanie na kierunki w danym regionie, skraca trasy pojazdów liniowych i tym samym ogranicza emisję CO2. Jego ważnym elementem jest oddana do użytku pod koniec roku 2020 sortownia w Rudzie Śląskiej optymalizująca obsługę paczek w południowej Polsce. Wszystkie nowe obiekty firmy powstają zgodnie z nowoczesnymi standardami energetycznymi – wyposażone są w instalacje fotowoltaiczne oraz oświetlenie LED. DPD Polska stosuje także rozwiązania oszczędzające energię i wodę, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Regularnie dokonuje też certyfikowanych zakupów tzw. „zielonej energii”.

O DPD Polska

DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą na polskim rynku. Z DPD kooperuje ponad 7 tys. kurierów. Firma dysponuje siecią ponad 3 tys. punktów DPD Pickup oraz DPD Pickup Oddziałów Miejskich. Dzięki innowacyjnym technologiom, znajomości lokalnej specyfiki i doskonałej obsłudze, DPD dostarcza usługi najwyższej jakości nadawcom i odbiorcom paczek. W 2016 r. DPD Polska wprowadziła jako pierwsza na rynku możliwość dokonania płatności za pobranie kartą u kuriera.

DPDgroup doręcza codziennie 5,3 mln przesyłek na całym świecie w sposób neutralny dla środowiska. Dysponuje zespołem 77 tys. ekspertów od doręczeń działających pod markami DPD, Chronopost, SEUR i BRT oraz siecią 50 tys. punktów Pickup. Jest siecią kurierską holdingu GeoPost, który należy do poczty francuskiej La Poste. W 2020 roku DPDgroup wzmocniła zobowiązanie dotyczące zmniejszenia śladu węglowego. W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firma będzie doręczać przesyłki w wielu miastach Europy w sposób neutralny dla środowiska z celem poprawy jakości życia ich mieszkańców.