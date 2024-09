5 lat wprowadzania dostępności w Polsce – sukcesy i wyzwania

Największe wyzwanie

– Od początku wprowadzania dostępności w Polsce największe wyzwanie to wzrost świadomości społecznej, czym jest dostępność i jak ważne znaczenie ma życiu każdego i każdej z nas – mówi Łukasz Iwancio. Urzędnik dodaje, że wszyscy mamy prawo wymagać usług i przestrzeni publicznych, które są lepiej dostosowane do naszych potrzeb, lecz wciąż niewiele osób o tym wie. – Ustawa o dostępności sprawiła, że podmioty publiczne mają obowiązek likwidować różne bariery. Często wiąże się to z korzystaniem przez instytucje ze szkoleń czy programów. Gorzej wygląda świadomość samych obywateli. Trudniej dotrzeć do niektórych osób, szczególnie seniorów, którzy mają mniejszy dostęp do informacji. Widzimy ten problem w liczbie skarg na brak dostępności składanych do prezesa zarządu PFRON. Nadal jest ich niewiele – kończy Łukasz Iwancio.