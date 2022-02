45 mln euro zapłacone? "Przelew został wysłany do Czech"

"Spór nieistniejący". Przelew do Czech wysłany

Do sprawy tej odniosła się w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - W momencie podpisania umowy przesłaliśmy przelew. Czesi otrzymali już potwierdzenie dokonania przelewu. Jednocześnie zadeklarowali, że mają gotowe dokumenty, które są niezbędne do wycofania sporu i są gotowi natychmiast te dokumenty przekazać. Ten przelew i to wycofanie czyni spór nieistniejącym - przekazała szefowa MKiŚ.