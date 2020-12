40 milionów na wynajęcie siedziby dla ministerstwa, które zlikwidowano

Resort przetrwał do października br. Zlikwidowano go w wyniku rekonstrukcji rządu. Zmiany objęły również inne ministerstwa, a ich liczba zmniejszyła się z 20 do 14.

- Takie łączenie przyniesie też pewne oszczędności, ale nie jest to najważniejsze, bo to nie będą jakieś wielkie oszczędności. Najważniejsze jest to, że procesy decyzyjne będą przebiegać szybciej i bardziej sprawnie. Na to właśnie liczymy - mówił Kaczyński.