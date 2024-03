40 godzin deszczu. Możliwe podtopienia dróg i zabudowań

Najwięcej deszczu spadnie w południowych regionach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam deszcz zaczął padać we wtorek (12.03) o świcie i będzie trwał aż do środy (13.03) wieczorem. Oznacza to, że deszcz będzie padał z różnym natężeniem przez około 40 godzin.