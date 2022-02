4,7 mln funtów dziennie na hotele dla migrantów. Kwota poruszyła Brytyjczyków

Jego brat, pragnący zachować anonimowość, dodaje: - To trudny czas dla każdego Afgańczyka, który opuścił swój kraj i przybył tutaj. Nasze całe życie się zawaliło. Ludzie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, nie było innego miejsca, do którego mogliby wyjechać i zrealizować swoje marzenia. Większość z tych ludzi zostawiła swoje rodziny w Afganistanie, tak jak ja - zostawiłem moich dwóch synów, żonę, ojca, matkę. Zasadniczo naszą pokorną prośbą do rządu brytyjskiego jest to, że muszą się oni bardziej opiekować afgańskimi osobami ubiegającymi się o azyl lub ewakuowanymi ludźmi.