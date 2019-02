39-letni lekarz zmarł na dyżurze. Był na 40-godzinnej zmianie

39-letni kardiolog, który zmarł w niedzielę w Pleszewskim Centrum Medycznym, był na "weekendowym dyżurze". Zmiana rozpoczęła się w piątek o godz. 16 i miała zakończyć się w niedzielę o godz. 8. We wtorek odbędzie się sekcja zwłok lekarza.

- Lekarz był na dyżurze od piątku od godz. 16. To był tryb weekendowy, miał zakończyć pracę w niedzielę o godz. 8 rano - powiedziała Wirtualnej Polsce asp. Monika Kołaska, oficer prasowy pleszewskiej policji.

Śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie śmieci mężczyzny prowadzi Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok, która odbędzie się we wtorek. - To pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu - mówi WP rzecznik prasowy prokuratury, prokurator Maciej Meler.