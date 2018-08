34 punkty karne w 40 s. pod Jelenią Górą. Wyprzedzał nielegalnie nawet radiowóz

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, ignorowanie ograniczeń prędkości i zmuszanie innych do zjazdu na bok - to tylko niektóre z przewinień kierowcy zatrzymanego w pobliżu Jeleniej Góry. Policjanci naliczyli 36-latkowi 34 punkty karne, zabrali prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.

Niebezpieczną jazdę kierowcy mazdy mundurowi zauważyli na trasie z Jeleniej Góry do Karpacza. 36-latek zajechał im wręcz drogę.

- Jechał za policyjnym nieoznakowanym radiowozem, wyposażonym w wideorejestrator. W pewnym momencie przyspieszył i zaczął wyprzedzać. Żeby uniknąć zderzenia, inni kierowcy musieli zjechać z pasa. Swój manewr mężczyzna zakończył na łuku drogi na podwójnej linii ciągłej - mówi Wirtualnej Polsce podkom. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

- Dalej - przy ograniczeniu prędkości do 90 km - 36-latek miał 139 km na liczniku. Wyprzedzał też kolejne auto na skrzyżowaniu. Następny pomiar prędkości wykazał, że kierowca przyspieszył do 179 km/h - dodaje policjantka.

To wszystko kierowcy "udało się" zrobić w niecałą minutę. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a za popełnione wykroczenia naliczyli 34 pkt. karne. Za niebezpieczną jazdę 36-latek odpowie przed sądem.