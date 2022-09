32-latek zabił, bo "słyszał głosy". Jest wyrok ws. nożownika z Kalisza

Następnie udał się na dworzec. Podszedł do odgarniającego śnieg pracownika dworca 59-letniego Krzysztof M. Zaszedł go od tyłu, bez ostrzeżenia zadał mu dwa ciosy nożem w szyję i plecy. Jeden z nich okazał się śmiertelny. Ranny mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.